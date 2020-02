Naturschutz in Weeze : Eine Komfortzone für Tiere in Kalbeck

In Zusammenarbeit mit der Heinz-Sielmann-Stiftung entsteht ein Biotop. Der Neuntöter ist erwünscht.

Notwendig wurde das Entfernen des Schlamms, damit Wasser vom Schloss (Regenwasser aus den Dach­rinnen zum Beispiel) und aus dem Wald kommend abfließen kann. Vom neu geschaffenen Biotop fließt es weiter bis zur Niers. Beim Ausbaggern hätte man es belassen können. In Zusammenarbeit mit der Heinz-Sielmann-Stiftung entsteht dort aber ein wertvoller Lebensraum, der tiergerecht gestaltet wird. Förster Frank Koch zeigt auf den „wilden Haufen“ Totholz, der am Rand aufgestapelt wurde. Er wird unter anderem Kröten einen Unterschlupf bieten. Auch sonst lässt man auf der linken Seite der Natur ihren freien Lauf und schaut, was dort nachwächst.

Was Bekannt ist die Sendereihe „Expeditionen ins Tierreich“, die in der ARD ab den 60er Jahren lief.

Wildapfel und Wildkirsche dienen mit ihrem Blüten vor allem den Insekten. Schlehe und Weißdorn sollen verschiedene Vogelarten anlocken. „Die Goldammer, und wenn es ganz gut läuft auch den Neuntöter“, zählt Koch auf. In dem Gewässer werden Buchten eingearbeitet und Inseln entstehen. Dafür werden unter anderem alte Baumstümpfe eingearbeitet. „Dass es eben nicht einfach quadratisch-praktisch und damit gut ist, die Idee kam auch von der Heinz-Sielmann-Stiftung“, sagt Koch. Die ganze Maßnahme wird etwa einen Hektar umfassen, oder um es besser zu veranschaulichen: „2,5 Fußballfelder“, sagt Koch. Ein Schild soll auf das Modellprojekt „Biotope für Deutschland“ des Forstbetriebs Kalbeck in Zusammenarbeit mit den Familienbetrieben Land und Forst und der Heinz-Sielmann-Stiftung hinweisen. Max von Elverfeldt stellt in Aussicht, neben dem Schild auch eine Bank aufzustellen, damit Besucher des Waldes in Ruhe beobachten können, welche Tiere sich dank des Biotops ansiedeln. Und wer weiß, vielleicht ist auch der seltene Neuntöter dabei.