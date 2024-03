Medimax eröffnet am Südring Erster Einblick in Gochs neuen Elektrofachmarkt

Wem es gelingt, einen Blick ins Innere des Komplexes zu werfen, der wird feststellen: Da wird richtig gearbeitet, diverse Gewerke sind gleichzeitig tätig. Von außen fällt Passanten vor allem auf, dass die früher blauen Fensterrahmen zeitgemäßen grauen weichen und eine metallene Fassade die Parkdecks einfasst. Was aber drinnen alles passiert, bleibt den Blicken verborgen. Dass es umfänglich ist, war von Beginn der Planung an klar: Das ehemalige Kaufland-Gebäude am Gocher Südring, das bald wieder als Einkaufszentrum eröffnen soll, erlebt derzeit eine Komplettsanierung – energetisch wie optisch. Rund anderthalb Jahre haben die Arbeiten gedauert, einige Mieter wollen wiederkommen, andere sind neu. Oder waren schon mal da, so wie Medimax. Das Unternehmen kehrt in die zweite Etage zurück. Franchisenehmer Ralf Gassner rechnet damit, Anfang Juni starten zu können.