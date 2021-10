Informationen für Jugendliche : Ausbildungsnacht in Uedem erlaubt Blick hinters Werkstor

Ausbildungsnacht in Uedem erlaubt Blick hinters Werkstor

Die Ausbildungsnacht Uedem war eine gute Gelegenheit, sich über Berufe informieren zu lassen, die man in der Nähe erlernen kann. Foto: Gemeinde Uedem

Uedem Gut angenommen wurde das Angebot einer Uedemer Ausbildungsnacht. Nicht nur im Bürgerhaus, auch in vielen Betrieben vor Ort gab es Informationen für Schüler, die Azubis werden wollen.

Knapp 100 potenzielle Auszubildende folgten der Einladung zur ersten Uedemer Ausbildungsnacht, um sich ein Bild davon zu machen, welche verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Jobchancen es in Uedem gibt. Die Interessenten hatten in Uedem nicht nur die Möglichkeit, sich bei den im Bürgerhaus ausstellenden Betrieben zu informieren, sie konnten sich auch bei den teilnehmenden Betrieben, die an diesem Abend ihre Betriebstüren öffneten, den angebotenen Ausbildungsberuf direkt vor Ort ansehen. Ein Angebot, das gut angenommen wurde.