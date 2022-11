Begegnungshaus M4 : „Wo es Suppe gibt, da bin ich dabei“

Ein Ehrenamtler-Team kümmert sich um die gesamte Organisation samt Einkauf und Service an den Donnerstagen. Die Männer und Frauen bieten zum Eintopf auch Kaffee oder Wasser an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Im Begegnungshaus M4 in Goch gibt es jetzt ein Mittagessen-Angebot. Zum Auftakt waren Besucher begeistert und wollen jetzt öfter kommen. Jeden Donnerstag soll es (auch) vegetarische Suppe geben

Es geht nicht um eine Suppenküche im Sinne einer Armenspeisung. Wobei: Auch wer wenig oder kein Geld übrig hat, ist herzlich willkommen bei diesem Termin. Seit vergangenem Donnerstag bietet die evangelische Kirche Goch im Begegnungshaus M4 am Markt wöchentlich Suppe für alle an. Wer kann, gibt eine Spende. Kaffee, Tee oder Mineralwasser sind im Angebot enthalten. Bei der Premiere waren schon eine ganze Reihe Interessierter anwesend, es dürfen aber gerne mehr werden.

Wie genau es zu der Idee kam, können die Hauptamtlichen gar nicht mehr nachvollziehen. Kaffee am Freitag ist ja schon seit der Eröffnung des Hauses ein fester Termin, einen Spielenachmittag gibt‘s auch, warum nicht mal ein deftiges Tellergericht für jeden, der Lust darauf hat. Alle, die der ersten Einladung folgten, waren begeistert. Zum Beispiel Helma Tiefenbacher, die sich freut, mal nicht alleine in ihrer Wohnung, sondern in Gesellschaft essen zu können. Außerdem ist sie Suppen-Fan. „Wenn es Suppe gibt, bin ich immer dabei“, sagt sie. Der Aufruf der Kirchengemeinde, Ehrenamtler mögen sich als Helfer melden, blieb nicht ungehört. „Acht Leute meldeten sich sofort, eine weitere Frau stand heute Vormittag zum Helfen an der Tür. Die Kontakte zu weiteren sammeln wir“, erzählt Küster Norbert Tiede. Pfarrerin Rahel Schaller und Pfarrer Robert Arndt freuen sich über den gelungenen Auftakt sehr. Und hoffen, dass sich das schöne Angebot schnell herumspricht. Mindestens bis zum Jahresende wollen sie es aufrecht erhalten. Wenn die Nachfrage stimmt, auch länger.

Die Helfer wissen nicht nur mit dem Schöpflöffel umzugehen, sie sollten auch kommunikativ sein. So wie Jolanda, die sich im Kittel gerne mit an den Tisch setzt. „Ich will nicht den Winter über nur zuhause sitzen. Die Katze spricht nicht mit mir, mein Mann hat immer viel zu tun, ich habe Zeit und Lust, mich zu engagieren“, sagt die Niederländerin. Gerda Gronan und ihre Bekannten, mit denen sie zusammensitzt, freuen sich an der Gesellschaft. „Alleine zu Hause essen macht keinen Spaß und das Kochen für sich selbst auch nicht“, sagt sie. So, wie sie gerne zum Kaffeetrinken geht, wird auch der Suppen-Termin künftig wohl fest im Kalender verankert sein.