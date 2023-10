Politik diskutiert Stadtentwicklung Das sind die Zukunftspläne für ein schöneres Goch

Zentren prägen das Erscheinungsbild und das Image einer Stadt und ziehen Menschen und Unternehmen an, heißt es im Vorwort zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, das in Goch seit Jahren in Vorbereitung ist und das im kommenden Bau- und Planungsausschuss beschlossen werden soll. Das Beratungsbüro InWis, das für die Stadt Goch aktiv geworden ist, hat die Idee eines „Lebendigen Goch am Blau-Grünen Band“. Die Niers, der Stadtpark und die Innenstadt, die für Bewohner, Besucher und Geschäftsleute attraktiv sein sollen, wurden dabei in den Blick genommen. Das Projekt wird seine Zeit brauchen: Zehn Jahre sind vorgesehen, um ein komplettes Ergebnis vorzeigen zu können.