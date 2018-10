IG Krebs Ortsgruppe Goch nähte Kissen für Patientinnen

Goch Regelmäßig ruft die Interessengemeinschaft Krebs Ortsgruppe Goch zu Treffen ein. Diesmal wurden im Pfalzdorfer Jugendheim Kissen genäht.

(RP) Sie tragen große Karos, zeigen kleine Heißluftballons oder präsentieren sich mit schmalen blauen Streifen auf weißem Grund und kommen deshalb etwas hanseatisch daher. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie tragen eine Herzform und gelten seit jüngstem als stille Botschafter der Interessengemeinschaft Krebs, kurz IGK, in der Ortsgruppe Goch.

Gut 50 fleißige Helfer waren es, die sich unlängst für einen Samstag im Pfalzdorfer Jugendheim trafen, um die schmucken Herzen an mitgebrachten Nähmaschinen vorzufertigen, zu füllen, liebevoll zu verpacken und sie für alle jene aufzubereiten, denen eine psychosoziale Begleitung in Notlagen guttun könnte. Gemeint sind insbesondere Frauen, die von einer Brustkrebs-Erkrankung betroffen sind und denen das farbenfrohe Kissen das Entgegenkommen der Interessengemeinschaft Krebs der Ortsgruppe Goch sagen soll: Aus meinen Händen für dein Herz: Gute Besserung.

So jedenfalls steht es in sympathischer Schreibschrift auf dem Beipackzettel, den jedes der mehr als 500 Herzen über die Ziele der Vereinigung informiert. Und Unterstützung gewähren sie, in dem sie den Druckschmerz nach jeder Brustkrebs-Operation lindern helfen.