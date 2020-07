Uedemerbruch : Hubertus-Schützen werten Spielplatz auf

Uedem Schöne Spielgeräte für den Nachwuchs und eine gemütliche Sitzgruppe aus Recycling-Material haben die Schützen in Zusammenarbeit mit dem Uedemer Bauhof ermöglicht.

(RP) Seit Dezember 2019 ist die St. Hubertus Schützenbruderschaft Uedemerbruch Träger des Uedemer Heimatpreises. Jetzt gab es eine kleine Feierstunde. „Die Gemeinde Uedem braucht Menschen wie euch. Durch euer ehrenamtliches Engagement gestaltet ihr das Leben und das Miteinander im Dorf, aber auch in unserer Gemeinde maßgeblich mit“, bedankte sich Bürgermeister Weber.

Ein Teil des Preisgelds soll zur Aufwertung des Spielplatzes an der Uedemerbrucher Bohnenstraße verwendet werden, entschied der Vorstand der Bruderschaft. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurde eine Sitzgruppe mit Tisch aufgestellt.

Eigentlich hätte an diesem Termin das traditionelle Königsschießen in Uedemerbruch stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste dies jedoch abgesagt werden, sodass man sich stattdessen am Abend vor Christi Himmelfahrt mit Abstand und Mund-Nase-Schutz zum Aufbau der Sitzgruppe auf dem Spielplatz traf. Passenderweise war kurz zuvor die landesweite Sperrung der Spielplätze aufgehoben worden.