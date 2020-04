Stadtentwicklung in Goch : Hotel - Grüne wollen Investor Chance geben

Hermann Brendieck (l., Archivfoto) möchte Investor Bernd Zevens eine Chance in Goch geben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Hermann Brendieck nimmt Stellung. Für die Grünen wäre ein Hotel im Gocher Zentrum ein Zugewinn.

(jul) Nach CDU, SPD, FDP und ZIG (wir berichteten) melden sich nun auch die Gocher Grünen zum Thema „Hotelneubau“ zu Wort. Ratsmitglied Hermann Brendieck sagt: „Goch ist eine schöne Stadt, eng mit der Niers verbunden und mit einem einzigartig auf einer Insel gelegenen Stadtpark. Die Grünen freuen sich, dass auch ein Investor dies als Chance sieht. Ein Hotel in zentraler Innenstadtlage ist sicherlich ein Zugewinn für Goch.“ Er als Mitglied des Bau- und Planungsausschusses wolle nun die nächste Sitzung abwarten und dem Investor die Chance geben, seine Pläne zu erläutern. Brendieck: „Ein wichtiges Kriterium ist auch das Geschick des Architekten, das Bauwerk dem jeweiligen Standort anzupassen und es sensibel in die Umgebung einzufügen.“ Die Grünen wollen den Rosengarten nicht gleich ausschließen, sondern in Ruhe abwägen, ob hier oder an einer anderen Stelle ein Hotelneubau sinnvoll ist.

Zum Hintergrund: Als bekannt wurde, dass Bernd Zevens ein Hotel im Rosengarten errichten möchte (wir berichteten exklusiv), gab es nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in den Leserbriefspalten unserer Zeitung einen Sturm der Entrüstung. Einer, der massiv Stimmung macht, ist Thomas Claaßen vom Stadtparkverein (wir berichteten ebenfalls). Daraufhin reagierte nicht nur der Investor – „Ich möchte keinen Streit, wir können über alles reden“ –, sondern auch die Politik. SPD und FDP sind gegen eine Bebauung im Rosengarten. Die CDU ist gespalten. Einzig und allein Ludwig Kade von der Bürgervereinigung Zukunft in Goch (ZIG) war nicht „erst einmal dagegen“. Mit Blick auf das Rathaus und die Umgestaltung des Schwanenteichs zur Nierswelle kann er sich eine Bebauung im Rosengarten vorstellen.