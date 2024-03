Grenzort mit Zukunft Hommersum vertritt Goch bei Dorfwettbewerb

Auch im Jahre 2024 hat der Kreis zur Teilnahme am Dorfwettbewerb aufgerufen. Der Kreiswettbewerb findet alle drei Jahre statt, ist jedoch zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Der Wettbewerb verläuft in drei Stufen: Zunächst findet 2024 ein Kreiswettbewerb statt. Die Gewinner dürfen dann am Landeswettbewerb 2025 teilnehmen, die Gewinner des Landeswettbewerbs nehmen wiederum am Bundeswettbewerb 2026 teil. Die Entscheidung zur erneuten Teilnahme Hommersums wurde in der jährlichen Zusammenkunft der Vereine und Organisationen gefasst und der Stadt Goch mitgeteilt, die Hommersum als einzigen Ortsteil im Gocher Kreis für den Wettbewerb benannte. Andere Ortsteile sahen sich nicht in der Lage, sich einzubringen. Die Stadt hat ihre Unterstützung zugesichert und wird den Akteuren in der Vorbereitungsphase aktiv zur Seite stehen. Die Beurteilung von Hommersum durch die Bewertungskommission soll vor den Sommerferien stattfinden.