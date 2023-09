Feierlichkeiten stehen bevor Hommersum hat ein neues Erntedank-Königspaar

Einstimmen auf die Festtage können sie sich mit ihrem Hofstaat beim Kirmeswochenende. Am Samstag, 30. September, gibt es ab 20 Uhr im Festzelt bei der Gaststätte Evers Livemusik mit „Falling Times“ und ab 22 Uhr eine Kirmesdisco mit DJ Mitch & Basti. Am Sonntag lädt der HVV ab 14 Uhr zum Familientag auf dem Dorfplatz ein. Es folgt das Erntedankwochenende: am Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr im Festzelt beim „Tanz unter der Erntekrone“ und am Sonntag, 8. Oktober, ab 14 Uhr bei Erntedankumzug und Programm im Zelt.