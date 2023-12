Winter-Hochwasser Brücken und Nierswelle gesperrt – so ist die Lage in Goch

Mit Überschreiten des „Informationswertes 2“ hat sich die Gocher Stadtverwaltung am Mittwoch dazu entschieden, einen Teil der Nierswelle – beliebter Ausflugsort und Treffpunkt vieler Gocher – bis auf Weiteres zu sperren. Auch mehrere Brücken hat die Stadt gesperrt: Betroffen ist die Brücke am Kastell, zudem die Niersbrücke am Rathaus (Susmühle) sowie die Brücke an der Parkstraße zum Stadtpark. Auch die Zuwegung zur Nierswelle vom ehemaligen Aldi-Markt ist gesperrt. Die Stadt Goch warnte am Mittwoch in einer Pressemitteilung: „Das Betreten der gesperrten Bereiche ist verboten! Alle Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Der Kommunalbetrieb wird entsprechende Absperrungen errichten.“ Weitere Sperrmaßnahmen seien nicht auszuschließen, teilte die Stadt mit.