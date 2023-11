Hohe Pegelstände Niers-Hochwasser überschwemmt die Wiesen und Wege rund um Goch

Allein am Montag und Dienstag waren rund 40 Liter Wasser auf den Quadratmeter gefallen. Das hat zum Beispiel die Wetterstation in Walbeck aufgezeichnet, wobei die Werte nur wenige Kilometer entfernt noch deutlich höher liegen können. Deshalb ist der Wasserstand des Flusses in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Der Pegel in Geldern, dessen Messungen der Niersverband auf seinen Internetseiten veröffentlicht, ist über die Marke von 1,50 Meter geklettert. Der offizielle Pegel in Weeze, der vom Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Lanuv) betrieben wird, gab für Donnerstag einen Wasserstand von 1,72 Metern aus.