Goch : Hochschul-Präsident spricht vor Fimenchefs

Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am Mittwoch in Goch.

(RP) Sowohl für die Gocher wie auch den neuen Präsidenten der Hochschule Rhein-Waal ist es eine Premiere: Erstmals wird Dr. Oliver Locker-Grütjen, der neue Mann am Ruder der Hochschule Rhein-Waal, vor Gocher Unternehmern sprechen. „Zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“ ist der Vortrag überschrieben, der in überzeugenden Zügen die rasante Entwicklung des anziehungsstarken Magneten auf bis heute 7300 Studierende darstellen wird. Einige hundert Arbeitsplätze sind bislang entstanden, viele Millionen Euro an Kaufkraft werden seitens des Landes in jedem Jahr in Stadt und Region gepumpt. Das Kreisgebiet hat mit der Ansiedlung dieser Hochschule Rhein-Waal ohne jeden Zweifel einen weiteren „Leuchtturm“ mehr – und dies seit zehn Jahren.