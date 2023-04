Heimatgeschichte Anno 1741 – Fremde Heimat Pfalzdorf

All das ahnte Sylvia Koppermann noch nicht, als sie eintauchte in die Geschichte ihrer Großmutter Lieselotte Röttger (geb. Augustin), die von 1923 bis 2009 gelebt hatte, am Niederrhein geboren worden war und später zu ihrem Mann in den Harz zog. Ihr Interesse war vollends geweckt, als sie über eine Information stolperte, die besagte, dass die Vorfahren ihrer Oma (und somit auch ihre eigenen) innerhalb einer Generation die Pfalz und den Hunsrück verlassen hatten und am Niederrhein gelandet waren. Da die 1971 geborene Schriftstellerin nur ein einziges Mal als Kleinkind in Goch beim Uropa gewesen war, brauchte sie Hilfestellung und nahm Kontakt zur früheren Heimat ihrer Oma auf. Sie landete zunächst bei Johannes Verhoeven, dem Vorsitzenden des Heimat- und Verschönerungsvereins Pfalzdorf, der ehrenamtlich auch das Pfälzer Archiv betreut. Der half ihr nicht nur bei Detailfragen aller Art, sondern vermittelte auch Kontakte, die für das Erstellen des Buches mehr als wertvoll waren. Genealogin Eva Verhohlen, Jürgen Graven vom Pfälzerbund, die Aufzeichnungen von Jakob Imig sowie Werner Weber aus Solingen, der seinen umfangreichen Archivauszug zu den Familien zur Verfügung stellte, sorgten für höchstmögliche historische Korrektheit. Johannes Verhoeven, der während der Recherchen die Autorin ermutigt hatte, einen historischen Roman über die Gründung Pfalzdorfs zu schreiben, urteilt: „Sie hat das Buch ganz eng an der wahren Geschichte orientiert. Die wörtliche Rede und manche Geschehnisse sind erfunden, aber die Protagonisten haben alle tatsächlich gelebt, auch alle Darten von Geburt bis Tod stimmen.“ Vor allem die Anhänge mit sämtlichen Familien, die am Niederrhein geblieben, unbekannt weitergezogen oder in die Heimat zurückgekehrt sind, dürften nicht nur für Pfälzer von großem Interesse sein.