Hassum : Hassum: Hermann-Josef Boßmann ist neuer Bezirkskönig

Goch-Hassum Historische Deutschen Schützenbruderschaften trafen sich in Hassum.

(RP) Der neue Bezirkskönig im Bezirksverband Kleve der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft heißt Hermann-Josef Boßmann von der St. Lambertus Bruderschaft Appeldorn. Das Bezirksfest begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Willibrord, zelebriert von Pfarrer Heinz-Norbert Hürter. Ein schöner Festzug bewegte sich dann durch das Dorf, mit dem Bundesmusikzug aus Hassum und den Spielmannszügen aus Wissel und Hassum. Die Königspaare, teilweise begleitet von dem Throngefolge, sind in diesem Festzug Mittelpunkt und bekommen die besondere Aufmerksamkeit der Zuschauer. Auf dem Dorfplatz zeigten dann die Fahnenschwenker aus dem Bruderschaften, Gilden und Vereinen ihr Können.

Alle Wettbewerbe bei diesem Bezirksfest fanden auf dem Dorfplatz in Hassum oder unmittelbar angrenzend statt. Die Besucher konnten daher alle Wettbewerbe gut verfolgen und dabei auch feststellen, wobei ist zum Beispiel bei einem Preisfahnenschwenken besonders ankommt. Auf einer Laufstrecke im Dorf waren dann die Sommer-Biathleten unterwegs mit den entsprechenden Schießanlagen, wieder am Dorfplatz. Die Bezirks-Jugend und die Bezirks-Schüler ermittelten ihre Würdenträger auch auf den Holzvogel.

Auch die Könige und Königinnen aus dem Bezirk gingen den Vogel zügig an. Hier konnte Hubert Hanenberg (Kehrum) den Kopf, Melanie Schneider (Hau) den rechten Flügel und Michael Ramackers (Reichswalde) den linken Flügel erringen. Unter lautem Jubel nicht nur der Mitschützen aus Appeldorn schickte dann Hermann-Josef Boßmann mit dem 103. Schuss den Rest des Vogels zu Boden. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Goch Gabi Theissen übergab die Bezirksstandarte an die St. Lambertus Bruderschaft Appeldorn und gratulierte im Namen der Stadt den neuen Majestäten. Bezirksbundesmeister Harry Herrmann zeigte sich stolz auf den schönen Nachmittag in Hassum und auf die fairen und teilweise sehr spannenden Wettkämpfe. Er forderte die Schützenschwestern und Schützenbrüder auf, auch in Zukunft in der Gemeinschaft der Schützen aktiv zu bleiben und zusammenzustehen. Sein Dank galt für die vorzügige Ausrichtung des Festes der St. Willibord- Bruderschaft Hassum.