Frauenberatung in Goch : Impuls-Beraterin der ersten Stunde verabschiedet sich

Goch Hildegard Wolff hat die Frauenberatungsstelle Impuls im Jahr 2000 gegründet, jetzt beendet sie ihr Berufsleben, das sehr bereichernd gewesen sei. Im August fängt eine Nachfolgerin an.

Sie hat es sich gut überlegt und eine Entscheidung gefällt, die für sie bestimmt die richtige sei, sagt Hildegard Wolff. Die 61-jährige Mitarbeiterin der Frauenberatung „Impuls“ in Goch hört auf. Obwohl sie eine unglaublich bereichernde Zeit erlebt habe, sei sie doch der Meinung, nun dürfe sie sich mal um sich selbst und ihr Nahestehende kümmern. Denn Beraterin zu sein heißt, die oft großen und schwer lösbaren Sorgen und Probleme anderer immer mit sich herum zu schleppen. „Ich weiß, wie dankbar ich sein kann, dass es mir selbst gut geht, dass ich einen Mann habe, der mich umsorgt und mit dem ich jetzt eine schöne Zeit haben möchte.“ Denn was Hildegard Wolff „im Namen der Liebe“ beruflich so erlebt, ist oftmals harte Kost. Da wisse man zu schätzen, wenn die eigene Erfahrungen so ganz andere seien.

Als die Moerserin 1988 ihr Soziologie-Studium beendete, waren die Arbeitsplätze für Geisteswissenschaftler rar. Mehr als befristete Jobs in Projekten war kaum zu bekommen, „ABM“ (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) war das Zauberwort jener Zeit. „Gut war, dass ich nach dem Abitur erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht hatte, das half mir nciht zuletzt bei ,Impuls’“, sagt sie. Zwei Jahre in einer Frauenberatung in Moers seien die „Eintrittskarte“ für die Stelle in Goch gewesen. Zunächst alleine, dann mit einer Kollegin nahm sie die Beratertätigkeit in Goch auf, zunächst am Markt 15, später in der Vossstraße. „Die Finanzierung war immer ein Problem. Aber außer in den ersten Jahren, als die Erfahrung noch fehlte, habe ich nie wirklich befürchtet, dass wir aufhören müssten.“ In den ersten Jahren gab es nur wenige Kommunen, die die Frauenberatungsstelle unterstützten, und wenn sich inzwischen auch der gesamte Kreis engagiert, sind doch immer noch Spenden unbedingt notwendig.