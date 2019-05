Kalkar : Hidden Champions lassen sich in die Karten blicken

Kalkar Firmenchefs von bb med, Silesia und Schwevers & Raab Stahl-Hochbau beim Unternehmerfrühstück in Kalkar.

(RP) Das dürfte für Nathalie Tekath-Kochs eine interessante Gesprächsrunde werden. Im Rahmen der Reihe von Unternehmerfrühstücken mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve wird sie zum Ausklang der Veranstaltung im Ratskeller Kalkar fünf Firmenchefs in ihre Interviews einbinden. Robert Beinio, der Geschäftsführer der bb med. product GmbH mit Sitz in Kehrum wird sich „in die Karten blicken“ lassen. So nämlich hat die Kreis-WfG diesen Teil überschrieben: „Wege zum Erfolg: Hidden Champions lassen sich in die Karten blicken.“ Ferner werden sich Michael Mausbach und Wolfgang Stecking befragen lassen. Der eine, Mausbach, ist Managing Director bei der Silesia Gerhard Hanke GmbH, der andere, Stecking, ist Vice President Operation International bei der Silesia Gerhard Hanke GmbH. Ferner sind Wiebke Schwevers und Volker Klaßen von Schwevers & Raab Stahl-Hochbau dabei. Erstmals wird es im Rahmen der Frühstücksrunden diese Gespräche geben.