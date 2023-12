Herbstversammlung der SHK-Innung Lob für die Nachwuchskampagne im Handwerk

Als Andreas Böhm, Matthias Driever und Volker Hermsen vor 25 Jahren ihren Meister als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik machten, waren Öl- und Gasheizungen der Standard in deutschen Heizungskellern, regenerative Energien gab es kaum, und dass die Menschen großflächig CO 2 einsparen müssen, war noch längst kein Allgemeingut. In ihrem Berufsleben haben die drei Jubilare also einiges erlebt und sich immer weiterentwickeln müssen. Dazu beglückwünschte Obermeister Michael Janßen die Geehrten und überreichte ihnen zum Beginn der Herbstversammlung der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve unter großem Applaus den Silbernen Meisterbrief.