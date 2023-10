Rummel bis Dienstag So bunt ist die Herbstkirmes in Goch

Am Kirmessonntag lud der Werbering Goch zum „Fest der Sinne“ in die Innenstadt ein, die Händler öffneten dann auch von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. In den kommenden Tagen geht es nicht nur mit der Herbstkirmes weiter: Der erste Flachsmarkt beginnt am Dienstag, 31. Oktober, in den frühen Morgenstunden. Die fliegenden Händler bauen ihre Stände in der Innenstadt auf und machen sie wieder zum größten Freiluft-Kaufhaus am Niederrhein. Der Flachsmarkt findet auf der Steinstraße, Am Steintor, Balfourweg, Bahnhofstraße, Wiesenstraße und auf der Brückenstraße statt.