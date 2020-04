Heinz Verfürth aus Uedem : Aus der Richter-Robe in den Blaumann

Heinz Verfürth gibt seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Sozialrichter auf und möchte sich in Zukunft noch mehr um seine Leidenschaft, die Restauration von VW-Käfern, kümmern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Heinz Verfürth aus Uedem beendet nach 30 Jahren seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter. Zuletzt war er am Sozialgericht Duisburg in dieses Amt berufen. Er hat nun mehr Zeit für seine Hobbys, etwa das Schrauben an Oldtimern und das Reisen.

„Wenn man einmal 30 Jahre lang etwas gemacht hat, dann reicht´s“ – mit diesen Worten beschreibt Heinz Verfürth, warum er seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Duisburg nun beendet. Der 85-Jährige war vor zwei Jahren noch einmal berufen worden für dieses Amt, das er seit 1988 innehatte. Nun aber, da er die drei Jahrzehnte Amtszeit bereits überschritten hat, will er den „Schlussstrich“ ziehen und erklärt, er wolle mehr Zeit für andere Dinge haben und freier planen können.

Zu den „anderen Dingen“ gehört zum Beispiel das Restaurieren alter VW-Käfer. Heinz Verfürth ist Kfz-Meister und gründete 1959 das gleichnamige Uedemer Autohaus, das nun seit 20 Jahren sein Sohn Dieter führt. Diesen unterstütze er gerne mit Rat und Tat. „Ich bin ja ein älterer Handwerksmeister und kenne mich gut aus mit Käfern und Transportern, da kommt schon mal die Frage auf: Vater, wie war das noch mal?“, sagt der aktive Rentner, der auch immer gerne gereist ist. Gesundheitliche Gründe sind es nicht, die ihn dazu bewegten, das Richteramt niederzulegen. Vielmehr möchte er nun noch mehr Freiraum haben. „Ich muss nicht mehr müssen, und das ist gut so.“

Info Ehrenamtliche Richter werden berufen Vertrauen Ehrenamtliche Richter stärken laut Justizministerium NRW durch ihre Mitwirkung das „Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsprechung“. In das Amt kann man nur berufen werden. Stimmrecht Bei der Urteilsfindung haben ehrenamtliche Richter ein Stimmrecht.

Der Tod seiner Ehefrau vor zwei Jahren sei ein tiefer Einschnitt in seinem Leben gewesen. „Sie hat mir immer den Rücken freigehalten, hat unsere sechs Kinder erzogen, den Haushalt geführt und die Buchführung gemacht, so dass ich mich ganz auf die Firma konzentrieren konnte. Ohne sie wäre es nicht gegangen“, sagt er und verweist auch auf weitere vielfältige Aufgaben, zum Beispiel als Obermeister der Kfz-Innung, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellenprüfung, sowie ehrenamtliche Mitarbeit in mehreren Vereinen. Zusätzlich vertrat er im Kfz-Verband die Vertragswerkstätten.

Ehrenamtlicher Richter war er zuerst beim Arbeits-, dann beim Finanzgericht, schließlich beim Sozialgericht. Wie Verfürth erläutert, stehen dem Hauptrichter, der Volljurist ist, je ein ehrenamtlicher Richter für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerposition zur Seite. Als selbständiger Firmenchef habe er die Arbeitgeberseite vertreten. Verhandelt wurden Streitsachen zum Beispiel mit Unfallversicherungen, Unstimmigkeiten bei Zahlungen, Rentenversicherungen oder Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Seine Qualifikation für die Tätigkeit habe sich insbesondere aus seiner Lebenserfahrung und Menschenkenntnis abgeleitet, daher sei gerade der Rat des Älteren besonders gefragt gewesen.

Noch im Januar hatte er bei einem Gerichtsfall einen Einsatz. „Das kann nicht jeder und will auch nicht jeder“, so Verfürth. Die Streitfälle seien selbstredend diffizil und erforderten Gespür für die Bedürfnisse der Parteien vor Gericht. Die ehrenamtlichen Richter würden hier als Ratgeber lebensnahe Praxiserfahrung und Menschlichkeit in die Waagschale einbringen. Er selbst sei, da er sich bereits in jungen Jahren selbständig gemacht hatte, nie vor Verantwortung und Entscheidungen zurückgeschreckt. Seine Devise sei immer gewesen: „Wenn man ein Ziel hat, soll man es unbeirrt verfolgen und nicht zögern.“