Die gute Tat : Feuerwehr-Jeep für die Kindergartenkinder

Paul Schwarz (Heinz Trox-Stiftung), Eva Fourné (Einrichtungsleiterin Zipfelmütze) und Andrea Wunderle (Gruppenleitung ) mit einigen U3-Kindern heißen den Feuerwehrjeep in Pfalzdorf willkommen. (Foto: Elke Nagelschmitz). Foto: Elke Nagelschmitz

Ein großer Feuerwehrjeep ist der neue Hingucker der Außenanlage des Kindergartens Zipfelmütze in Pfalzdorf. Möglich gemacht hat diese Anschaffung die Heinz Trox-Stiftung.

Eine Komplettfinanzierung des Spielgerätes für die Unter-Dreijährigen durch die Heinz Trox-Stiftung war für den Kindergarten Zipfelmütze ein echter Glücksgriff. „Wir sind überwältigt und sehr dankbar“, sagt Eva Fourné, die Einrichtungsleiterin des Kindergartens an der Kirchstraße in Goch-Pfalzdorf, „bereits seit Jahresbeginn spielen unsere Kleinsten sehr viel und gerne mit, auf und rund um den Jeep.“ Die Einbindung der Außenanlage ist ein wesentlicher Bestandteil im Konzept des ländlich gelegenen Kindergartens, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert. Paul Schwarz zeigte sich sichtlich beeindruckt von der mehr als gut erhaltenen dreigruppigen Einrichtung.