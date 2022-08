An der Viller Mühle : Puppenspieler lädt ein zum Märchentag

Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald: Heinz Bömler und andere Puppenspieler sind aktiv beim Märchentag in der Viller Mühle am 4. September. Foto: Anja Settnik

Goch Einen ganzen Tag lang stehen am Sonntag, 4. September, Märchen im Fokus: An der Viller Mühle in Kessel treffen sich mehrere Märchenerzähler und Puppenspieler, um Familien zu unterhalten und kreativ zu beschäftigen.

Von Anja Settnik

Sie war lang, die Zeit ohne Theater, Konzerte, Festivals, Events fast aller Art. Auch bei Puppenspieler Heinz Bömler in Hommersum war nicht viel los. Das soll sich jetzt aber wieder ändern, und zum Auftakt hat er ein Format organisiert, das ihm und den übrigen Akteuren, so hofft er, viele viele Besucher bringt. Kleine und große, denn Geschichten um Hexen, Zauberer und Wunderliches aller Art gefallen nicht nur Kindern. In und an der Viller Mühle zwischen Hommersum und Kessel findet am Sonntag, 4. September, ein Märchentag statt. Geschichtenerzähler und Puppenspieler aus der Region wollen die alte Ölmühle und ihre Umgebung auf ganz eigene Art beleben. Dank Musik und Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs, bei Kaffee und Kuchen, Würstchen und Kaltgetränken können sich Märchen-Liebhaber den ganzen Tag verzaubern lassen.

Wer Heinz Bömler, den „wahnsinnigen Puppenspieler“, kennt, weiß, dass es auch einige schräge Programmpunkte geben wird. Und dass bestimmt nicht jedes Märchen so erzählt wird, wie es die Gebrüder Grimm, Wilhelm Hauff oder Hans Christian Andersen aufgeschrieben haben. Umso mehr Spaß dürfte angesagt sein. Schließlich verleitet die Location mit ihren unzähligen Kostbarkeiten aus den vergangenen 100 Jahren dazu, seiner Fantasie die Zügel schießen zu lassen.

info RP-Redakteurin gibt Puppenspiel-Premiere Ein Test RP-Redakteurin Anja Settnik möchte mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, auf einer Bühne zu stehen und (kleine) Menschen zu unterhalten. Aufführungen Sie lässt sich vom Hausherrn Zeit und Ort zuweisen und wird dort als Puppenspielerin auftreten. Unterstützung Die eigentliche Arbeit übernimmt dabei Puppa, die Märchen nicht so sehr mag.

Wer weiß, wie der Bruder von Gretel heißt, sollte an einem Märchen-Quiz teilnehmen, Treffsichere sind aufgefordert, beim „Hexenwerfen“ ihre Geschicklichkeit zu beweisen. Gefühlvolle Geschichten wie die von der Prinzessin, die eine bestimmte Blume benötigte, um wieder lachen zu können, sind ebenso dabei wie eher sportliche, weil stark gekürzte Märchen-Versionen. Bespielt werden das fast klassische Theater der Viller Mühle, aber auch das Sacklager, das Pegelhaus, ein Bauwagen oder eine Wiese.

Bömlers Anwesen bietet allen Akteuren einen passenden Hintergrund. Dem Theater „Blaues Haus“ aus Krefeld, Bömlers Sohn Philipp, der sich mit den Bremer Stadtmusikanten beschäftigt, Sean aus England, der wegen seiner familiären Wurzeln afrikanische Märchen erzählt, Mario aus Goch lädt zu Rapunzel ein, Margret aus Kleve hat Märchen-Raritäten im Gepäck. In ihrem Permakultur-Garten hinter der Mühle stellt Caro Kräutermärchen vor. Damit niemand etwas verpasst, läuft ein Trommler übers Gelände, der die einzelnen Stücke ankündigt.

Sammler Heinz Bömler stellt einen Teil seiner historischen Bewegungsspielsachen zur Verfügung: Dreiräder, Roller und ähnliches, auf denen schon die Urgroßeltern heutiger Kindergartenkinder Spaß hatten. Viele Bereiche der Viller Mühle sind zu besichtigen, der „Markt der vergessenen Waren“ eignet sich bestens, um Generationen zueinander zu bringen. Vieles, was da zu sehen ist, dürfte Kindern komplett fremd sein. Aber welche Freude, wenn Oma und Opa erklären, was man womit anfangen konnte. Und natürlich gibt es ganz viel zum Thema Märchen und Puppenspiel, das Erinnerungen weckt: Bühnenbilder und Requisiten, alte Stofftiere, Werbeplakate, Dekorationen, Gerätschaften von anno dazumal.

„Wir werden auch einen Kiosk haben, an dem es nicht nur Süßigkeiten gibt, sondern auch schöne Glanzbilder und Bastelbögen mit Märchenmotiven zum Ausschneiden und Zusammenheften “, erzählt der Veranstalter. So etwas wird für Nostalgiker nämlich auch heute noch produziert. Und es gibt ein Regal voller Märchenbücher, in denen man schmökern oder aus denen man Kleinen vorlesen kann.