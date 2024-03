Ausflug in die Vergangenheit Zu Ostern den Froschkönig in der Viller Mühle besuchen

Das Wetter soll angenehm werden, es grünt an allen Ecken und die Frösche im Teich werden quaken. Einer von ihnen trägt sogar ein goldenes Krönchen und ist weltberühmt: Der Froschkönig wohnt, seit die Märchen der Gebrüder Grimm nicht mehr so viel gelesen werden, in Heinz Bömlers Raritätensammlung. In seiner Viller Mühle zwischen Hommersum und Kessel gibt es am Ostermontag allerhand fast Vergessenes, das sich lohnt, in Erinnerung zu holen. Am 1. April um 15 Uhr – Treffpunkt ab 14.30 Uhr am Eingang – startet an der Viller Mühle ein Programm mit dem wahnsinnigen Puppenspieler. Anders als früher, als sich nur Gruppen anmelden konnten, dürfen jetzt auch gerne Einzelpersonen dabei sein.