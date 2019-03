Viller Mühle in Goch: Heimat zwischen XOX und Rama

Hommersum Am kommenden Sonntag führt Heinz Bömler um 11.30 und um 15 Uhr durch seine Sammlung und bringt den Besuchern dabei ihre Heimat näher.

Je älter man wird, um so mehr Bedeutung hat ein Begriff wie „Heimat“. Und ob das Leben gelingt, hat ganz viel damit zu tun, wie man seine Heimat in der Kindheit und Jugend erlebt hat, glaubt Heinz Bömler. Der Mann, der als „verrückter Puppenspieler“ am Niederrhein sehr bekannt ist, lebt seit Jahrzehnten von und mit dem, was seine Mitbürger beim älter werden begleitet hat. Als Mittsiebziger kann er sich selbst lange zurück erinnern. Und hat zum Beispiel Freude an einer kleinen Trillerpfeife, die es vor 50 und mehr Jahren als Dreingabe beim Schuhkauf in Kleve gab. Oder an einer zerrissenen Papiertüte, die einst XOX-Kekse enthielt. Am Sonntag, 17. März, lädt er alle Leute, die Freude an der Vergangenheit haben, zu sich in die Viller Mühle nach Hommersum ein. Wobei „einladen“ nicht ganz wörtlich zu nehmen ist: Ein paar Euro sollten die Besucher schon „opfern“.