Pfalzdorf : „Phonic“ kehrt zurück nach Pfalzdorf

Die Band „Phonic“ kehrt zurück in die Heimat nach Pfalzdorf und liefert ihren letzten Auftritt für mindestens acht Monate ab. Foto: Phonic

Goch-Pfalzdorf Die Rockband Phonic wird in der Gaststätte „Zum Bahnhof“ in Pfalzdorf ein Konzert geben.

(RP) „Wir hatten in diesem Jahr viele Highlights“, so Andreas, Sänger der Gocher Rock- und Grungecoverband Phonic. „Neben den eigenen Gigs in Wetten und Kleve durften wir in diesem Jahr bei der ‚Mittsommerrocknacht‘ in Kalkar, beim Festival ‚Straelen Live‘ und beim grandiosen ‚Dorfrock Schottheide‘ rocken. Der kommende Gig wird leider unser temporärer Abschied von Live Auftritten für die nächsten acht Monate“ so Andreas weiter. „Zum Einen muss ich aus beruflichen Gründen für mehrere Monate ins Ausland, zum Anderen gestalten unsere Gitarristen und unser Drummer das kommende Musical der Gaesdonck aktiv mit. Daher soll der Gig der krönende Abschluss des Jahres werden und gleichzeitig Lust auf kommende Events ab Sommer 2020 machen.“

Der letzte Auftritt der Gocher Rock- und Grungecoverband findet am kommenden Samstag, den 28. September, bei Jimmy Schroeder in der Gaststätte „Zum Bahnhof“ in Pfalzdorf, Motzfeldstraße 43, statt und wird für Phoinic ein echtes Heimspiel.

Die fünf Musiker bringen an diesem Abend die besten Songs aus 30 Jahren Rock und Grunge mit voller Power auf die Bühne. Das Beste von Pearl Jam, Radiohead, HBlockx, und Fury in the Slaughterhouse steht ebenso auf dem Programm wie Songs der Foo Fighters, Lenny Kravitz, Volbeat, Kings of Leon und vielen anderen Bands. Für fünf Euro im Vorverkauf erwartet die Besucher also Vollgas auf die Ohren. Einlass ist ab 19 Uhr.