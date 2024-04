Frosch und Kröte auf der Spur Heimatverein Uedem und Naturschützer auf Amphibienwanderung

Gut, dass die Fachleute sich schon mal am frühen Morgen auf den Weg gemacht und etwas lebendiges Anschauungsmaterial gesucht hatten. Denn es war nicht nur am Samstagnachmittag viel zu warm für die Jahreszeit, auch der März wies so hohe Temperaturen auf, dass sich Frösche und Kröten schon deutlich früher als gewöhnlich zu ihren Laichgewässern aufmachten. Mit dem Ergebnis, dass die Amphibienwanderung, zu der der Heimatverein Uedem eingeladen hatte, zwar auf sehr großes Interesse stieß, die Ausflügler aber Frösche und Molche nur im Glas betrachten konnten. Was auch schon faszinierend und für Einzelne gruselig war: „Ich geh wieder ins Auto“, sagte ein kleiner Junge etwas verzagt, nachdem ein eingesperrter Frosch so kräftig gegen den Deckel seines Gefängnisses gesprungen war, dass dieser herunter fiel und der Frosch sich befreien konnte. Bis Amphibienexperte Theo Mohn ihn wieder packte und zurück ins Glas setzte, um ihn kurz darauf an geeigneter Stelle ins feuchte Gras zu setzen.