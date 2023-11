Bürgerversammlung am 4. Dezember Heimatverein Kessel stellt Projekt Dorfentwicklung vor

Es geht weiter mit dem Projekt „Kessel 2030“ in der Regie des Verkehrs- und Heimatvereins, unterstützt von der Klever Hochschule Rhein-Waal. Wie berichtet hat eine Befragung der Bevölkerung stattgefunden, deren Ergebnis den Bürgern demnächst bekannt gemacht werden soll. Dazu findet eine Informationsveranstaltung am 4. Dezember um 19 Uhr im Haus am See in Kessel statt. Ideen und Anregungen der Bürger zu hören ist an diesem Termin ausdrücklich erwünscht.