Aufräum-Aktion Heimatverein Kessel packt im Dorf an – Helfer gesucht

Der Heimat-, und Verkehrsverein Kessel beteiligt sich wieder an der kreisweiten Müllsammelaktion am Samstag den 16. März. Die Teilnehmer treffen sich dafür um 10 Uhr am Kaiser-Otto-Platz an der Kirche im Ortszentrum in Kessel. Es folgt dann ein gemütlicher Dorfputz-Spaziergang.