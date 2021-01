Kriegsgedenken in Goch : Stilles Gedenken am Bäjers Krüss

Goch Am 7. Februar bittet der Heimatverein die Gocher, des Bombenangriffs auf Goch und seiner Opfer zu gedenken. Diesmal nicht mit einer öffentlichen Feierstunde wie im Vorjahr, sondern wegen der Corona-Besonderheiten individuell.

(nik) Das schlichte Holzkreuz auf dem steinernen Sockel neben der Maria-Magdalena Kirche zieht die Blicke aller Passanten auf sich. Und nicht wenige lesen die Inschrift auf der Tafel, die auf dem Sockel angebracht ist. „Im Januar 1945 - als das Ewige Licht erloschen - die Priester ausgewiesen und die Kirchen geschlossen waren - versammelten sich hier an jedem Sonntag die Männer von Goch zum Gebet.“ Das Kreuz trägt im Volksmund deshalb den Namen „Bäjers Krüss“ und ist auch heute noch ein Ort des Gedenkens. Am 7. Februar bittet der Heimatverein die Gocher auch in diesem Jahr, des Bombenangriffs auf Goch und seiner Opfer zu gedenken. Diesmal nicht mit einer öffentlichen Feierstunde wie im Vorjahr, sondern wegen der Corona-Besonderheiten individuell.

Im Jahr 2020 hatten Heimatverein, Kirchen, Stadt Goch, Feuerwehr und Schüler der Gustav-Adolf-Schule aus Anlass des 75. Jahrestags der Zerstörung der Stadt eine Veranstaltung organisiert, die vom „Bäjers Krüss“ zum Mahnmal der Drei Jünglinge im Feuerofen führte und von einer Ausstellung im Rathaus begleitet wurde. In allen Jahren zuvor haben sich am Kreuz Gocher Bürger immer wieder jeweils am 7. Februar zusammengefunden.

Auch in diesem Jahr will der Heimatverein Goch diese Tradition fortführen, schreibt der Vorsitzende Franz van Beek, allerdings in etwas anderer Form. Am Sonntag, 7. Februar, wird im Laufe des späten Nachmittags ein Kranz am „Bäjers Krüss“ niedergelegt werden. Alle, denen das Gedenken an diesen Tag des Jahres 1945 ein Bedürfnis ist, sind dann eingeladen, zu einer beliebigen Zeit bis in den Abend hinein unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln am „Bäjers Krüss“ ein Teelicht zu entzünden. Die Lichter sind vor Ort vorhanden.