Versammlung : Heimatverein hat seinen Vorstand neu gewählt

GOCH (nik) Satzungsgemäß wählten die Mitglieder des Gocher Heimatvereins nach drei Jahren ihren Vorstand neu. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Franz van Beek, seine beiden Stellvertreter Heinz-Karl Meuskens und Hermann-Josef Kleinen, der Schatzmeister Rüdiger Wenzel, die Geschäftsführerin Bärbel Schreiber und auch die Beisitzer Klaus Krantz, Werner Verfürth, Franz van Well, Hans-Joachim Koepp und Alois Janhsen.

Nach 26 Jahren (12 davon als stellvertretender Vorsitzender) schied Georg Bernheim aus dem Vorstand aus, ebenso Heinz Wessels nach 13 Jahren. Ihnen folgten als neue Beisitzer in den Vorstand Steve (Hill) Freienstein und Benjamin Taag, die Gochern bekannt sein dürften, der eine als Fotograf, der andere als Initiator und Organisator von „Goch History meets Streetart“. Als Vertreter des Arbeitskreises GOCHTV ist Theo Aymans weiterhin Mitglied des Vorstandes wie auch Bürgermeister Ulrich Knickrehm als geborenes Vorstandsmitglied. Willi Vaegs als Ehrenvorsitzender und Hermann-Josef Bruns sind Ehrenmitglieder.

Spannend wird‘s am Sonntag, wenn als Ergebnis eines Ideenwettbewerbs der Gocher Löwe, den in Anlehnung an das Wappen der Stadt Mirko Ciosek entworfen hat, seinen Namen bekommt. Der Bürgermeister stellt ihn beim Familientag im GochNess vor.