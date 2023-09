Einkaufen in Goch Innenstadt zwischen Feierabendmarkt und Heimatshoppen

Thomas Grootens, Geschäftsstellenleiter der Voba in Goch, wird ebenfalls dabei sein, er bewahrt die Geldsumme auf, die die Gewinnerin nach eigenem Geschmack ausgeben darf. „Ich werde Sportschuhe tragen, um schnell unterwegs zu sein, und sicherlich nach Klamotten schauen, nach Deko bei Karin Arntz, eine neue Sonnenbrille könnte ich auch gebrauchen. Für die Kinder werde ich bestimmt bei Völcker etwas finden“, sagt die Bürokauffrau, die schon sehr aufgeregt ist. Dabei haben die führenden Kräfte des Werberings alles aufs Feinste vorbereitet. Selbst Restbeträge von wenigen Euro oder gar Cent sollen nicht ungenutzt bleiben. „In der Vergangenheit wurden dafür bei Joki Reffeling Brötchen gekauft oder, als es noch den Metzger Kox in der Vossstraße gab, ein paar Scheiben Fleischwurst“, erinnert sich Karin Arntz. Postkarten im Schreibwarenladen, Servietten oder Schuhcreme sind auch gute Ideen. Sollte Anja Mundi einen Akkuschrauber im Hagebaumarkt oder etwas bei Kusenberg kaufen wollen, würde die Zeit gestoppt, um den Ausflug zu den nicht ganz so zentralen Werbering-Mitgliedsbetrieben zu ermöglichen.