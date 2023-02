Ehrenamtler ausgezeichnet Heimatpreis geht an das Ferienwerk Uedem

Michael Junker sagte, als er den Preis in Händen hielt: „Es macht immer noch Spaß, nach Ameland zu fahren.“ Lagerleiter sei er nun nicht mehr, aber zum „Bergfest“ komme er gerne dazu. Es sei so wichtig für die Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, einmal eine „Auszeit“ von Handy & Co. zu haben, Spiele am Strand zu erleben, mit Treckern über die Insel gefahren zu werden oder auch mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden.