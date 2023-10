Daten von 1751 bis 1899 Auf Zeitreise mit historischen Familienbüchern in Pfalzdorf

Wie spannend und lehrreich zugleich Ahnenforschung sein kann, hat vor gar nicht langer Zeit der historische Roman „Anno 1741 – Fremde Heimat“ bewiesen, in dem die in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz lebende Autorin Sylvia Koppermann, Jahrgang 1971, auf den Spuren ihrer 2009 verstorbenen Großmutter Lieselotte Röttger (geb. Augustin) in Pfalzdorf am Niederrhein landet.