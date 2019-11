Kalkar : Kalkars Haushalt mit „Einmaleffekt“

Kalkar Mit Rücksicht auf die künftige Ratsmannschaft wird auch der Kalkarer Haushalt diesmal nur für ein Jahr geplant. Kämmerer Stefan Jaspers stellte ein Zahlenwerk vor, das vergleichsweise entspannt daherkommt.

Die positive Sache, kaum mehr als eine Momentaufnahme, stellte Kämmerer Stefan Jaspers bei der Einbringung des Haushaltsplans voran: Er hat für 2020 einen kleinen Jahresüberschuss errechnet. Wenn es in etwa so kommt, wird es am Ende ein Plus von etwa 32.500 Euro geben. Ein „Einmaleffekt“, weil in wirtschaftlich starken Zeiten die Gewerbesteuer sprudelt (4,5 Millionen Euro erwartet) und die Kommunen einen ordentlichen Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (gut sieben Millionen Euro) bekommen. An Schlüsselzuweisungen sollten 5,3 Millionen reinkommen. Dankbar ist der Kämmerer, dass der Kreis Kleve den Umlagehebesatz bei 29,8 Prozent belässt (der Kreisetat ist aber noch nicht verabschiedet).