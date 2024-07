Gochs schönstes Denkmal Festakt vor dem Fünf-Ringe Haus

„Soft Opening“ heißt so etwas auf Neudeutsch: Ohne offizielle Eröffnung wurde das Haus zu den Fünf Ringen, Gochs Vorzeigeadresse an der Markt-Stirnseite, vor einigen Wochen in Betrieb genommen. Zwei Mitarbeiterinnen der Kulturbühne haben jetzt dort ihren Arbeitsplatz und verkörpern unter anderem die Tourist Info. Sie verkaufen Eintrittskarten fürs Kastell und informieren Besucher. Nun folgt die erwartete formale Eröffnung: am Samstag, 3. August, ab 12 Uhr. Das Programm richtet sich an geladene Gäste, da es aber direkt vor dem Gebäude an der Steinstraße stattfindet, ist mit einiger Aufmerksamkeit der Bürger zu rechnen. Die können zu den Bürozeiten natürlich auch mal reinschauen.