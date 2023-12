Einzug im ersten Quartal Fünf-Ringe-Haus Ende des Jahres fertig

Das Absperrgitter und das provisorische Podest an der Treppe täuschen: Hinter seinen historischen Fenstern hat sich das Haus zu den Fünf Ringen zu einem sehr modernen, bald wieder nutzbaren Gebäude gewandelt. Wie die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage bestätigte, wird eines der prägnantesten Bauwerke der Stadt Goch nach aufwändiger Sanierung und ebensolchem Umbau noch in diesem Jahr fertiggestellt sein. Bezugsbereit ist das mittelalterliche Bürgerhaus damit noch nicht: Einrichtung und Möblierung fehlen noch. Man hoffe, in den ersten Monaten des Jahres auch diesen Schritt vollenden zu können. Wenn es denn klappt mit der Lieferung all dessen, was da hinein muss, um Menschen das Arbeiten zu ermöglichen und Besucher willkommen heißen zu können.