Fünf-Ringe-Haus Gochs schönstes Denkmal ist jetzt ein echtes Bürger-Haus

Für fast alle war das Ereignis ausschließlich ein freudiger Anlass. Johannes Janssen, in Goch nur als „der Brauer“ bekannt, fühlte bei der Feierstunde zur Wiedereröffnung des Fünf-Ringe-Hauses zumindest zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Denn das prachtvolle Patrizierhaus auf der Steinstraße ist sein Elternhaus. Hier hat er mit Eltern und Geschwistern seine Kindheit erlebt, und auch seine eigene Familie war dort noch eine ganze Weile zu Hause. Seine Mutter Elisabeth lebte bis zu ihrem Tod 2002 in dem mittelalterlichen Giebelhaus, das einst eine Brauerei und ein Weinhandel war und in dem die Janssens noch lange einen Getränkevertrieb führten. „Es war ihre letzte Entscheidung, der Stadt das Haus zu verkaufen“, sagte ihr Sohn im RP-Gespräch. Es sollte nicht in fremde Hände kommen, sondern den Bürgern dienen. So ist es nun gekommen: Die Verwaltung ist unten eingezogen, hinten wird das Stadtarchiv eingerichtet, oben residiert der Heimatverein. Das Haus zu den Fünf Ringen ist ab sofort ein öffentlicher Ort.