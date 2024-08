Erstmals seit Pandemie Haus Freudenberg lädt zum Fußballturnier nach Keppeln ein

Haus Freudenberg lädt am Samstag, 31. August, wieder zum traditionellen Kleinfeldturnier auf die Anlage des SV Fortuna Keppeln ein. Erstmals nach der Corona-Pandemie kommen Menschen mit Behinderung wieder zu dem beliebten Kleinfeldturnier am Schafheider Weg in Uedem-Keppeln zusammen. Los geht es um 10 Uhr mit der Eröffnung durch Geschäftsführerin Barbara Stephan und Uedems Bürgermeister Rainer Weber. Das Finale wird gegen 16 Uhr eingeläutet. An den Start gehen zwölf Mannschaften aus NRW, insbesondere aus dem Kreis Kleve.