Haus am See So war die große Hochzeitsmesse in Goch

Ein traumhaftes Brautkleid, der passende Ort, das richtige Essen – die Liste für eine Hochzeit der Träume ist lang, schließlich sollte es einer der schönsten Tage des Lebens werden. Das kann einen ganz schönen Stress machen, findet Birgit Muller. Um jungen Paaren bei der Planung zu helfen, veranstaltete sie am Sonntag zum fünften Mal die „Hochzeitsmesse“, dieses Jahr unter dem Motto „We will rock your wedding“ in Goch am Haus am See.