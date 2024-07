Tag er offenen Tore Die Gocher Feuerwehr bietet viel Programm

Kindergärten, Schulen, Dienstleister aller Art – ein Tag der offenen Tür ist immer eine gute Gelegenheit, die Bevölkerung auf sich aufmerksam zu machen. Wenn die Feuerwehr einlädt, ist es mit einer „Tür“ nicht getan, die Fahrzeuge, die man sehen möchte, stehen hinter großen Toren. Auch die lassen sich öffnen, sogar alle zusammen, und so wird sich die Feuerwehr Goch am Samstag, 24. August, den Gochern präsentieren. Die Hauptwache am Höster Weg ist dann Zentrum aller, die sich einen Überblick über die Leistungskraft der Freiwilligen Feuerwehr Goch verschaffen möchten. Und dazu ein paar unterhaltsame Stunden erwarten. Mit denen ist zu rechnen, denn alle Abteilungen der Wehr bereiten sich auf den Termin gut vor und freuen sich auf ihre Gäste.