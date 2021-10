„Hart an der Grenze“ : Corona-Folgen im Kesseler Sacklager

Goch Wilfried Schmickler und Gernot Voltz luden wieder Kollegen in Heinz Bömlers Viller Mühle ein, um dort eine neue Folge „Hart an der Grenze“ für die WDR-Radiounterhaltung aufzunehmen. Zwei Jahre war Corona-Pause, unterbrochen wurde sie nur von zwei Terminen unter freiem Himmel.

Bis die Sendung ausgestrahlt wird, vergehen noch zwei Wochen, und wer weiß, wie es dann steht um die Koalitionsverhandlungen. Laschet-Witze werden dann vermutlich immer noch funktionieren, schließlich glaubt kam noch jemand daran, dass der Wahlverlierer demnächst Kanzler sein wird. Also dürfen ihn Künstler durchaus genussvoll verspotten, zumal auch Herausforderer Olaf Scholz sein Fett weg bekam. Bei „Hart an der Grenze“ in der Viller Mühle im Niemandsland bei Kessel hielten einmal mehr Wilfried Schmickler und Gernot Voltz Hof, um gemeinsam mit Kollegen eine Folge „Kabarett aus dem Sacklager“ für WDR 5 aufzunehmen. Sie mussten sich wegen der Corona-Bedingungen mit etwa 250 Gästen zufrieden geben, was für die Zuschauer angenehm war, für Veranstalter Bruno Schmitz nicht so sehr, denn er muss die Künstler ja bezahlen, wozu der Ticketverkauf dient. Aber der Klever ist heilfroh, überhaupt wieder loslegen zu können, und macht darauf aufmerksam, dass ab Dienstag, 12. Oktober, die Eintrittskarten fürs kommende Jahr vorbestellt werden können. Eine Aufforderung, der sich Schmickler gerne anschloss, denn für die Künstler ist die lange Zeit des Entbehrens noch nicht vorbei, sie müssen entgangenes Geld verdienen.