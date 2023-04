Fußball für den guten Zweck Handicap-Turnier von Concordia für Tierhilfe und Harte Hunde

Bereits zum fünften Mal war Ende Januar in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule das Fußballturnier für Menschen mit Behinderung ausgetragen worden. Die Teilnehmer aus Mülheim an der Ruhr, Wesel, Bocholt-Mussum, Krefeld-Oppum, Pfalzdorf und Goch traten im Turniermodus gegeneinander an und wurden bei ihren Spielen von den Rängen begeistert und lautstark unterstützt. Jedes erzielte Tor wurde von der Firma Mera aus Kevelaer in eine Tierfutterspende umgewandelt und dem Verein zur Weitergabe zur Verfügung gestellt.