Schülerzeitung : Grenzgänger mit neuer Schülerzeitung

Goch Schon mehrmals konnte die Redaktion des Gocher Gymnasiums mit ihrer Publikation beim Wettbewerb der rheinischen Sparkassen überzeugen. Selbst von der Pandemie haben die Schüler sich nicht abhalten lassen.

Ein Thema, das bei der Leserschaft und strengen Juroren gleichermaßen gut ankommt, zu finden, ist nicht einfach. „Corona“ wäre vielleicht eines gewesen, aber darüber gibt es ja beileibe genug zu lesen, zu sehen und zu hören. Deshalb beschloss die Redaktion der Schülerzeitung „grenzgänger“, ihr neues Heft mit einem Titel herauszubringen, der mit den Umständen der Pandemie zu tun hat, aber viel weiter gefasst ist: die Digitalisierung. So heißt denn die neueste Ausgabe der Schülerzeitung, die das Gymnasium Goch herausgibt, „Digital“ in Großbuchstaben. Es ist aber ein Heft aus Papier wie immer, nicht etwa eine Online-Publikation.

Sie und Kollege Marc Janßen (zufällige Namensgleichheit) tun nicht viel mehr als Korrektur lesen, versicherten beide. „Sicher haben wir mal den einen oder anderen Hinweis oder Gedankenanstoß gegeben, aber die Themenauswahl, das Schreiben und die technische Umsetzung ist einzig die Leistung der Redaktion.“ Fürs Layout nutzt die Gruppe ganz professionell das Programm „InDesign“, was man der Seitengestaltung ansieht. „Wir haben nur einen Laptop mit dem Programm drauf, der wird dann weitergereicht, wenn verschiedene Leute daran arbeiten wollen“, erklärt Chefredakteur Marti Mlodzian. Gemeinsam mit Co-Chefin Jette Bömler, beide sind in der Q1 (vorletzte Klasse), leitet er das engagierte Team. Jungen und Mädchen ab der siebten Klasse wirken mit. Und haben ihrem Alter und persönlichen Neigungen entsprechend sehr unterschiedliche Ideen für Artikel.

Das Besondere am Entstehen der 17. Ausgabe des „grenzgänger“: Das Heft ist wegen der Corona-Situation fast komplett in Heimarbeit entstanden. „Wir saßen meist jeweils alleine zu Hause, haben dort geschrieben und uns in Videokonferenzen abgestimmt. Auch das Layout wurde digital besprochen und festgelegt, wer was machen sollte“, erinnert sich der Chefredakteur. Jette weiß noch gut, wie sie durch Goch lief oder mit dem Rad fuhr, um die bestellten Hefte in die Briefkästen zu stecken. „Die Bestellungen haben wir per E-Mail oder über die Schul-Cloud entgegen genommen. „Restexemplare, die noch zu haben sind, können auf demselben Weg geordert werden (gogy.grenzgaenger@gym-goch.schulon.org) oder auch über Instagram. Zwei Euro kostet das Heft, und dafür gibt’s 66 Seiten sorgfältig gestalteten, informativen und unterhaltsamen Lesestoff.