Schule : Schüler werden im Ratssaal auf ihre Begabungen getestet

In Goch werden Schüler getestet. Foto: dpa/Marijan Murat

Goch Sparkasse, Stadtwerke und Förderverein des Gymnasiums Goch unterstützen den Begabungstest für die Fünftklässler. In der Corona-Zeit könne er auch Lernrückstände aufzeigen, sagen die Lehrer.

(RP) Bereits seit 2017 läuft am Städtischen Gymnasium Goch ein Projekt zur individuellen Förderung der Schüler der Jahrgangsstufe 5. „Talente entdecken - Interessen entwickeln“ diagnostiziert mit Hilfe eines schriftlichen Tests individuelle Begabungsschwerpunkte sowie persönliche Interessen in den Bereichen Logik, verbale und numerische Fähigkeiten, Lesefähigkeiten, Rechtschreibung und Interessenschwerpunkte. „Knapp 400 Schüler konnten bislang dank der Unterstützung der Stadtwerke Goch, der Sparkasse Goch und des Fördervereins des Gymnasiums teilnehmen. Obwohl der Test freiwillig ist, sind nahezu alle Schüler der Jahrgangsstufe 5 dabei. Dies spricht für die große Akzeptanz bei Schülern und Eltern“, sagt Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

Katharina Maslow, Jahrgangsstufenkoordinatorin des Gymnasiums, zieht Bilanz: „Mit den Ergebnissen lernen wir unsere Schüler besser kennen und sind in der Lage, sie in ihrer Schullaufbahn gezielter zu unterstützen. Gerade in Corona-Zeiten ermöglicht uns unser Testverfahren zudem weitere Erkenntnisse: Es kann dazu dienen, individuelle Lernrückstände zu identifizieren und die Lernmotivation zu ermitteln.“