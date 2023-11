Kartenvorverkauf beginnt Die Gaesdonck probt fürs Rockmusical „Immernacht“

Im Laufe seiner Schulzeit die Möglichkeit zu haben, an einem Theaterstück oder einem Musical mitzuwirken, sich mal ganz anders als im Unterricht zu erfahren – das sollte kreativen Schülern des Internatsgymnasiums Gaesdonck in Goch einmal in ihrer Schulzeit ermöglicht werden. So komponierten und vertexteten die verantwortlichen Lehrer seit 2017 ein Stück, das nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung von einem Schülerjahrgang erarbeitet wurde, der sich riesig auf die Aufführung im Jahr 2020 freute. Doch dazu kam es nicht; Ebenso wie im folgenden Jahr verwehrte Corona den Akteuren den verdienten Applaus.