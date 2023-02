Workshops und Projekttage Gustav-Adolf-Schule Goch zeigt Courage

Fragt man die Schüler, was sie in ihrem täglichen Miteinander beschäftigt, sind es nicht selten Erfahrungen von Gewalt, Mobbing und Ausgrenzung, die vielerlei Ursache haben können. Dabei möchte niemand am Rande stehen, ausgelacht oder schlecht behandelt werden. Nicht wegen seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Sprache, nicht wegen irgendwie gearteter Andersartigkeit. Darüber haben die Mädchen und Jungen, die die Gustav-Adolf-Schule in Goch besuchen, mit ihrer Lehrerin Sedighe Leusch, die Koordinatorin des Projekts ist, ausführlich gesprochen. Und vor anderthalb Jahren eine Umfrage organisiert, an der die ganze Schulgemeinschaft teilnahm. Wollen wir mitmachen beim Projekt „Schule ohne Rassismus“ Etwa 74 Prozent wollten, erinnert sich Sedighe Leusch. Einige seien nicht da gewesen, anderen fehlte wohl das Interesse. „Es war ein ehrliches Ergebnis, das ist wichtig“, findet die Koordinatorin. Denn es soll ja kein Lippenbekenntnis sein, sondern ehrliche Überzeugung, aus der dann möglichst auch entsprechendes Handeln erwächst.