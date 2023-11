Kein Nachmittagsunterricht mehr Gocher Hauptschüler sind künftig freitags früh zuhause

Es klingt wie eine Angelegenheit, die eine Schule in Eigenregie bestimmen können sollte. Doch es geht um die Änderung der Schulform, und da muss die Politik ihre Stellungnahme abgeben. Zunächst hatte sich das Schulamt des Kreises Kleve mit der Bitte von Schulleiter Norbert Arntz beschäftigt, jetzt war der Gocher Schulausschuss am Zuge. Er hatte kein Problem damit, dem Vorschlag zu entsprechen: Ab dem Schuljahr 2024/25 wird die Gustav-Adolf-Schule nicht mehr als erweiterte, sondern als gebundene Ganztagsschule geführt. Damit ist verbunden, dass Nachmittagsunterricht nicht mehr an vier, sondern nur noch an drei Tagen in der Woche stattfindet.