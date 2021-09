Musik : Öffentliche Probe zur Gitarrennacht

Eine Probe des Guitar Mass Orchestra, in dem erfahrene und junge Musiker gemeinsam spielen. Foto: Steph Rausch

Goch Das eigentliche Ereignis ist am 2. Oktober. Der Auftakt am Sonntag ab 16 Uhr im Kastell ist öffentlich, der Eintritt zur Probe ist frei.

(RP) Die Vorbereitungen für die 13. Niederrheinische Gitarrennacht am Samstag, 2. Oktober, sind schon weit fortgeschritten. Auch das Guitar-Mass-Orchestra freut sich schon, sich im Kastell einem großen Publikum zu präsentieren. Es setzt sich aus Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Spielern zusammen. Die Schüler kommen dabei überwiegend von öffentlichen und privaten Musikschulen am Unteren Niederrhein und werden von ihren Musiklehrern auf das Projekt vorbereitet.

Bei der Generalprobe des Guitar-Mass-Orchestra spielen erstmals alle zusammen. Diese Probe am jetzigen Sonntag, 12. September, ab 16 Uhr im Kastell ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Dieses Jahr spielt das Orchester unter der Leitung des Instrumentalpädagogen Jürgen Slojewski aus Xanten.

Das Programm spannt einen Bogen von Bach‘s Orchester Air mit Rahel Weier als Solo-Violinistin über moderne Stücke wie „Lovers in the moon“ und „Last door left“ bis hin zur Minimal Music von Tillman Hopstock. Das vergnügliche Programm zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Gitarrenmusik, informiert der Veranstalter.

Das Guitar-Mass-Orchestra ist offen für alle Gitarristen in der Region. Alle Spielniveaus sind willkommen, niemand ist zu jung oder zu alt, betonen die Musiker. Wer gerne mitspielen oder Informationen haben möchte, wendet sich per E-Mail an Jürgen Slojewski (slojewskijuergen@gmail.com).