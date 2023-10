2000 Stunden Eigenleistung Die Brucher legen den Grundstein für ihr Dorfhaus

Der Keller des Dorfgemeinschaftshauses für Uedemerbruch ist im Rohbau schon fertig, aber die feierliche Grundsteinlegung war unverzichtbar und zeigte deutlich: Hier bauen die „Brucher“ ein Haus für ihre gemeinschaftlichen Aktivitäten. Zwar gibt es Profis wie Architekten, Baufirma, Handwerkerbetriebe, aber die Einwohner des Uedemer Ortsteils packen seit Baubeginn kräftig mit an und machten durch ihre zahlreiche Teilnahme an der Grundsteinlegung klar, wie wichtig ihnen dieses Haus ist. Mehr als 2000 unbezahlte Stunden wurden bisher von ihnen in Eigenleistung erbracht, daher betonte Uedems Bürgermeister Rainer Weber in seiner Rede zur Grundsteinlegung: „Ohne die Menschen, die hier im Hintergrund freiwillig arbeiten, ist so ein Projekt nicht denkbar.“