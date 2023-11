Grundschulstandort Kessel Verkehrsverein informiert über Stand Bürgerbegehren

Und noch sei ja nicht entschieden, was aus dem Bürgerbegehren werde. Weiter zu planen, ohne die Bedenken der Kesseler zu berücksichtigen, möchte die Stadt vermeiden. „Das wäre sonst ja ein Schlag ins Gesicht der Betreiber des Bürgerbegehrens“, so Jansen. Zu dem Thema will der Verkehrs- und Heimatverein Kessel am Montag informieren.